अमेरिका में गुजराती महिला की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने आरोपी को दबोचा

अमेरिका के दक्षिण कैरोलिना में एक नकाबपोश बंदूकधारी द्वारा दुकान में घुसकर गुजरात की मूल निवासी एक महिला व्यापारी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तारी के बाद यूनियन काउंटी जेल भेज दिया है। अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ लगातार बढ़ती हिंसा के कारण अब भारतवंशी लोगों में डर का माहौल बन गया है।

घटना कैसे हुई थी हत्या की यह वारदात? पुलिस के अनुसार, मृतक गुजराती महिला की पहचान किरण बेन पटेल (49) के रूप में हुई है। वह मूल रूप से गुजरात के आणंद जिले के बोरसद कस्बे की रहने वाली थी। वह पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से दक्षिण कैरोलिना में रह रही थी और एक गैस स्टेशन-सह-सुविधा स्टोर का संचालन करती थी। 16 सितंबर को वह काउंटर पर नकदी गिन रही थी। उसी दौरान आरोपी जैदान मैक हिल (21) ने उन्हें गोली मार दी थी।

मौत महिला ने उपचार के दौरान तोड़ा था दम पुलिस ने बताया कि किरण को 16 सितंबर को यूनियन काउंटी की चार्ल्स नाथन क्रॉस्बी साउथ माउंटेन स्ट्रीट से बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां उपचार के बाद गत शनिवार को उनकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी हिल ने नकाब पहनकर वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी ने महिला को एक के बाद एक 8 गोलियां मारी थीं। किरण की हत्या को लेकर बोरसद के सिस्वा गांव में भारतवंशियों ने रोष जताया है।