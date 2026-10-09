अमेरिका के फ्लोरिडा में डिमेंशिया की वजह से 74 साल के दोषी को नहीं होगी फांसी, गर्वनर ने रोकी सजा

अमेरिका के फ्लोरिडा में 74 साल के विलियम थॉम्पसन को फांसी की सजा होनी थी, जिस पर रोक लगा दी गई है। विलियम थॉम्पसन कई दशकों से मौत की सजा का इंतजार कर रहे थे।

यह फैसला थॉम्पसन की खराब सेहत को देखते हुए गवर्नर रॉन डीसेंटिस ने लिया है। बताया जा रहा है कि थॉम्पसन डिमेंशिया और कई दूसरी बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से शायद उन्हें यह भी समझ नहीं आएगा कि उनके साथ क्या होने वाला है।

गर्वनर ने यह फैसला ऐसे समय पर किया है, जब कुछ दिन पहले टेनेसी में एक मौत की सजा असफल होने पर एक महिला दोषी जीवित बच गई थी।