अमेरिका के कैलिफोर्निया में सुपर अल नीनो का खतरा, गर्वनर ने आपातकाल लागू किया
अमेरिका का कैलिफोर्निया इस बार अब तक के सबसे मजबूत अल नीनो मौसम का सामना करने की तैयारी कर रहा है। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि इस अल नीनो के 'बहुत ताकतवर' होने की संभावना 90 प्रतिशत से ज्यादा है।
बताया जा रहा है कि इस सर्दी में इसके ऐतिहासिक रूप लेने की 75 प्रतिशत गुंजाइश है। गवर्नर न्यूसोम ने राज्य में पहले ही आपातकाल घोषित कर दिया है।
इसके चलते लॉन्ग बीच अपने समुद्री किनारों पर बड़े-बड़े रेत के बोरे लगा रहा है, वहीं ऑरेंज काउंटी ने तटरेखा पर लगभग 690,000 क्यूबिक यार्ड रेत डाली है।
संघीय कटौतियों से कैलिफोर्निया में बाढ़ से निपटने का काम मुश्किल हुआ
स्थानीय टीमें बाढ़ नियंत्रण सिस्टम को बेहतर बनाने में तेजी से जुटी हैं, लेकिन FEMA और NOAA के संघीय बजट में कटौती के कारण हालात और चुनौतीपूर्ण हो गए हैं।
वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस अल नीनो की वजह से दुनिया भर में खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं और गर्मी से होने वाली मौतें भी बढ़ सकती हैं।
इतना ही नहीं, कैलिफोर्निया अभी भी तेज गर्मी और आग लगने के खतरे से जूझ रहा है, जिसके नवंबर तक बने रहने की आशंका है। ऐसे में, पहले से तैयारी करना अब पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गया है।