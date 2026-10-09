अमेरिका के कैलिफोर्निया में सुपर अल नीनो का खतरा, गर्वनर ने आपातकाल लागू किया

स्थानीय टीमें बाढ़ नियंत्रण सिस्टम को बेहतर बनाने में तेजी से जुटी हैं, लेकिन FEMA और NOAA के संघीय बजट में कटौती के कारण हालात और चुनौतीपूर्ण हो गए हैं।

वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस अल नीनो की वजह से दुनिया भर में खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं और गर्मी से होने वाली मौतें भी बढ़ सकती हैं।

इतना ही नहीं, कैलिफोर्निया अभी भी तेज गर्मी और आग लगने के खतरे से जूझ रहा है, जिसके नवंबर तक बने रहने की आशंका है। ऐसे में, पहले से तैयारी करना अब पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गया है।