इजरायल में नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं गादी आइजनकोट

इजरायल में नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं आइजनकोट, 120 में से 67 की सिफारिश

लेखन गजेंद्र 12:36 pm Nov 06, 202612:36 pm

क्या है खबर?

इजरायल को अपना नया प्रधानमंत्री 10 दिन के अंदर मिल जाएगा। इजरायली राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग का कहना है कि वह रविवार तक नए प्रधानमंत्री को काम सौंप देंगे। टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक, याशर नेता गादी आइजेनकोट को नेसेट (संसद) के अधिकतर सदस्यों का प्रधानमंत्री बनने के लिए समर्थन मिला है। आइजनकोट को समर्थन करने से पहले पार्टियों ने राष्ट्रपति हर्जोग से सलाह ली थी। इस बैठक के बाद हर्जोग ने पार्टियों के समर्थन की घोषणा की।