AI साइबर हमलों से निपटने के लिए G-7 कर रहा बड़ा तैयारी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से होने वाले साइबर हमलों से से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए G-7 देशों के वित्त मंत्री इससे निपटने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए खास तरह का 'टेबलटॉप एक्सरसाइज' किया जाएगा।

बैंकॉक में हुई एक अहम बैठक के बाद जापान की वित्त मंत्री सट्सुकी कटायमा ने बताया कि इन अभ्यासों से वे अपनी कमजोरियों को पहचान पाएंगे और अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर पाएंगे।

इन अभ्यासों में प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी शामिल किया जा सकता है। दरअसल, IMF ने हाल ही में कहा था कि किसी भी बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की मुख्य सर्विस पर अगर AI की मदद से साइबर हमला होता है, तो इससे लोगों का भरोसा डगमगा सकता है।