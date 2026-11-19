अगले साल मलेशिया जाने वालों को अब वीजा लेना पड़ेगा। मलेशिया 1 जनवरी, 2027 से भारतीय नागरिकों के लिए अपनी वीजा-मुक्त प्रवेश की सुविधा वापस ले लेगा।

इस नए नियम की घोषणा हाल ही में की गई है। अच्छी बात यह है कि आप इस साल 1 दिसंबर से 'माईवीजा' पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन करना शुरू कर सकते हैं।

मलेशिया के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट (JIM) ने 17 नवंबर को जारी एक नोटिस में बताया कि भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीजा छूट की सुविधा अगले साल की शुरुआत से बंद हो जाएगी।