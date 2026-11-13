जर्मनी में पहली महिला राष्ट्रपति होंगी इल्से ऐग्नर, इंजीनियर से सर्वोच्च पद तक पहुंचीं
बावेरिया की रहने वाली 61 साल की इल्से ऐग्नर जर्मनी की पहली महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास रचने जा रही हैं। चांसलर फ्रेडरिक मरज ने उन्हें इस पद के लिए नामित किया है।
मरज का कहना है कि अब समय आ गया है जब इस अहम पद पर कोई महिला हो। ऐग्नर को सोशल डेमोक्रेट्स और ग्रीन पार्टी दोनों का समर्थन मिला है।
संभावना है कि जनवरी में वे यह नई जिम्मेदारी संभाल लेंगी।
ऐग्नर की इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि और मंत्री के तौर पर उनका सफर
ऐग्नर ने अपने करियर की शुरुआत एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पर की थी। राजनीति में आने से पहले वे हेलीकॉप्टर बनाने वाली फैक्टरी में काम करती थीं।
एंजेला मर्केल की सरकार में उन्होंने कृषि मंत्री की जिम्मेदारी संभाली थी, हालांकि राजनीतिक गलियारों के बाहर उनकी पहचान उतनी नहीं थी।
उनकी उम्मीदवारी का मकसद लिंग विविधता को बढ़ाना और जर्मन राजनीति में ज्यादा एकता लाना है।
यह बात और भी खास है क्योंकि उन्होंने खुद कई गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना किया है और उनसे उबरकर यहां तक पहुंची हैं।