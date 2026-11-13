जर्मनी में पहली महिला राष्ट्रपति होंगी इल्से ऐग्नर, इंजीनियर से सर्वोच्च पद तक पहुंचीं

ऐग्नर ने अपने करियर की शुरुआत एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पर की थी। राजनीति में आने से पहले वे हेलीकॉप्टर बनाने वाली फैक्टरी में काम करती थीं।

एंजेला मर्केल की सरकार में उन्होंने कृषि मंत्री की जिम्मेदारी संभाली थी, हालांकि राजनीतिक गलियारों के बाहर उनकी पहचान उतनी नहीं थी।

उनकी उम्मीदवारी का मकसद लिंग विविधता को बढ़ाना और जर्मन राजनीति में ज्यादा एकता लाना है।

यह बात और भी खास है क्योंकि उन्होंने खुद कई गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना किया है और उनसे उबरकर यहां तक पहुंची हैं।