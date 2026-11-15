फ्रांस में छात्रों के उग्र प्रदर्शन के कारण 8 हफ्तों से बंद हैं स्कूल, 150 घंटे की पढ़ाई हुई बर्बाद
फ्रांस के छात्र पिछले 8 हफ्तों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि स्कूलों की हालत सुधारी जाए और शिक्षा व्यवस्था में असली बदलाव किए जाएं। सितंबर के आखिर से ही सड़कों पर बाधाएं और स्कूलों के बंद होने से कक्षाओं में भारी रुकावट आई है। इसका नतीजा यह हुआ है कि कुछ छात्रों को खासकर उन्हें जिनकी परीक्षाएं आने वाली हैं, 150 घंटे तक की पढ़ाई का नुकसान उठाना पड़ा है।
फ्रांस में झड़पों के बीच बुलाई गई दंगा पुलिस
ये युवा-नेतृत्व वाले प्रदर्शन अब और हिंसक होते जा रहे हैं, जिससे तनाव काफी बढ़ गया है। हालात बिगड़ने पर दंगा पुलिस को बुलाना पड़ा है। इसके बाद चोटें लगने और झड़पों की खबरें आई हैं, जिनमें पटाखे और पेट्रोल की बोतलें भी इस्तेमाल हुईं। शिक्षक संगठन इस मामले को जिस तरह से संभाला जा रहा है, उससे काफी निराश हैं। उनका कहना है कि छात्र तो बस अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो स्कूल से जुड़े नहीं हैं, वे हिंसा भड़का रहे हैं।
स्कूल प्रमुख थक चुके हैं, ऑनलाइन कक्षाएं भी नाकाम
स्कूल के प्रमुखों का कहना है कि इस अराजकता को संभालना बहुत थका देने वाला काम है। कुछ तो अपनी नौकरी छोड़ने तक की बात कर रहे हैं। ऑनलाइन कक्षाएं चलाने की कोशिशें भी कामयाब नहीं हो पाई हैं। इससे कई लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि पढ़ाई का इतना नुकसान छात्रों के भविष्य पर कैसा असर डालेगा।