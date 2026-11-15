फ्रांस में छात्रों के उग्र प्रदर्शन के कारण 8 हफ्तों से बंद हैं स्कूल, 150 घंटे की पढ़ाई हुई बर्बाद

ये युवा-नेतृत्व वाले प्रदर्शन अब और हिंसक होते जा रहे हैं, जिससे तनाव काफी बढ़ गया है। हालात बिगड़ने पर दंगा पुलिस को बुलाना पड़ा है। इसके बाद चोटें लगने और झड़पों की खबरें आई हैं, जिनमें पटाखे और पेट्रोल की बोतलें भी इस्तेमाल हुईं। शिक्षक संगठन इस मामले को जिस तरह से संभाला जा रहा है, उससे काफी निराश हैं। उनका कहना है कि छात्र तो बस अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो स्कूल से जुड़े नहीं हैं, वे हिंसा भड़का रहे हैं।