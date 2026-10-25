फ्रांस पर आर्थिक दोहरी मार: धीमा विकास, GDP के 122 प्रतिशत तक पहुंचा कर्ज

बड़े बजट घाटे इसके पीछे एक बड़ी वजह हैं। साल 2025 में, कुल सरकारी खर्च GDP का 57.2 प्रतिशत रहा, जो यूरोपीय संघ के औसत से काफी ज्यादा है। देश में राजनीतिक गतिरोध के कारण वित्तीय समस्याओं को सुलझाना मुश्किल हो गया है। ऊपर से, टैक्स पहले से ही काफी ऊंचे हैं GDP का 45.2 प्रतिशत), जिससे सरकार के पास और पैसा जुटाने की ज्यादा गुंजाइश नहीं बची है। लगातार बढ़ती पेंशन की लागत और इस भारी कर्ज पर ज्यादा ब्याज चुकाने के खर्च को भी इसमें जोड़ दें, तो चुनाव से पहले फ्रांस को कुछ कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं।