फ्रांस में स्कूलों की बदहाल स्थिति पर हिंसक प्रदर्शन, 400 स्कूलों को करना पड़ा बंद
फ्रांस में शिक्षकों की कमी और स्कूलों की बदहाल स्थितियों को लेकर हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के हिंसक होने के बाद शुक्रवार को लगभग 400 स्कूलों को बंद कर दिया।
प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 2 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आग लगा दी गई, जिससे कई छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा हो गई।
स्कूलों की स्थिति को लेकर फ्रांस के पेरिस में पिछले महीने छात्रों ने ये प्रदर्शन शुरू किए थे, जो अब पूरे देश में फैल चुके हैं।
शिक्षा मंत्री एडुआर्ड जफ्रे ने स्कूल बंद होने की पुष्टि की
शिक्षा मंत्री एडुआर्ड जफ्रे ने स्कूलों के बंद होने की पुष्टि करते हुए कहा कि पिछले महीने पेरिस क्षेत्र में शुरू हुए प्रदर्शनों के बाद से देश भर में अशांति फैल गई है।
कुछ सरकारी रिपोर्टों में यह भी संकेत दिया गया कि इन प्रदर्शनों में वामपंथी गुटों का हाथ हो सकता है, हालांकि एक एलएफआई सांसद ने इन आरोपों को खारिज किया है।
मार्शल (मार्सिले) जैसे शहरों में शिक्षकों को धमकियां मिल रही हैं, जिसके चलते छात्रों की शिक्षा और उनकी सुरक्षा पर पड़ने वाला असर अब एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है।