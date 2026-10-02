फ्रांस में स्कूलों की बदहाल स्थिति पर हिंसक प्रदर्शन, 400 स्कूलों को करना पड़ा बंद

शिक्षा मंत्री एडुआर्ड जफ्रे ने स्कूलों के बंद होने की पुष्टि करते हुए कहा कि पिछले महीने पेरिस क्षेत्र में शुरू हुए प्रदर्शनों के बाद से देश भर में अशांति फैल गई है।

कुछ सरकारी रिपोर्टों में यह भी संकेत दिया गया कि इन प्रदर्शनों में वामपंथी गुटों का हाथ हो सकता है, हालांकि एक एलएफआई सांसद ने इन आरोपों को खारिज किया है।

मार्शल (मार्सिले) जैसे शहरों में शिक्षकों को धमकियां मिल रही हैं, जिसके चलते छात्रों की शिक्षा और उनकी सुरक्षा पर पड़ने वाला असर अब एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है।