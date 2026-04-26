होटल हिल्टन में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन पर भी हुआ था हमला, बाल-बाल बचे थे

वाशिंगटन डीसी का ऐतिहासिक होटल हिल्टन एक बार फिर सुर्खियों में है। यहां व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान गोलीबारी हुई है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप , उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप और उपराष्‍ट्रपति जेडी वेंस सहित कई अधिकारी मौजूद थे। इस घटना ने 45 साल पुराने उस घटनाक्रम की यादें ताजा कर दी हैं, जब इसी होटल में तत्‍कालीन राष्‍ट्रपति रोनाल्‍ड रीगन पर जानलेवा हमला हुआ था। इस हमले में रीगन बाल-बाल बचे थे।

घटना रोनाल्ड रीगन पर कैसे हुआ था हमला? 30 मार्च, 1981 का दिन था। तत्कालीन राष्ट्रपति रीगन होटल में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बाहर निकल रहे थे। जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, जॉन हिंकले जूनियर नाम के हमलावर ने 22 कैलिबर रिवॉल्वर से उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। इस हमले में रीगन के साथ सीक्रेट सर्विस एजेंट टिमोथी मैकार्थी, पुलिस अधिकारी थॉमस डेलाहंटी और प्रेस सचिव जेम्स ब्रैडी भी घायल हुए थे।

हमला 12 दिन अस्पताल में भर्ती रहे थे रीगन हमलावर की एक गोली राष्ट्रपति की लिमोसिन से टकराकर उछली और रीगन की छाती में जा लगी। इसके बाद रीगन को खून की उल्टी होने लगी। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। रीगन करीब 12 दिन अस्पताल में भर्ती रहे। उनकी सर्जरी की गई। इसके बाद वो 23 साल तक अपना जीवन जिए। रीगन का निधन जून 2004 में हुआ। वे 1981 से 1989 तक अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति रहे थे।

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होटल अब इस ऐतिहासिक होटल के बारे में जानिए वाशिंगटन हिल्टन की नींव 1962 में रखी गई थी। वास्तुकार विलियम बी. टैबलर द्वारा डिजाइन की गई ये होटल अपने विशिष्ट 'डबल-आर्च' आकार के लिए दुनियाभर में मशहूर है। 1965 से उद्घाटन के बाद से ही यह होटल दुनिया भर के राष्ट्रपतियों, गणमान्य व्यक्तियों और अंतरराष्ट्रीय हस्तियों की पहली पसंद रही है। होटल की सबसे बड़ी खासियत इसका विशाल 'बिना स्तंभ वाला बॉलरूम' है, जो 30,000 वर्ग फीट में फैला है।

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