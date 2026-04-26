वाशिंगटन के होटल हिल्टन में गोलीबारी, राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति वेंस मौजूद थे

घटना घटना के बारे में जानिए वाशिंगटन के होटल हिल्टन में शनिवार रात एनुअल कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर का आयोजन किया गया था। होटल के बॉलरूम में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति समेत तमाम बड़े लोग मौजूद थे। तभी बॉलरूम के बाहर 7 राउंड गोलीबारी होने से अफरा-तफरी मच गई। लोग टेबल के नीचे छिप गए। राष्ट्रपति ट्रंप को सुरक्षाबलों ने घेर लिया। भागादौड़ी में वे भी गिर गए। पहले खबर आई थी कि हमलावर को मार गिराया गया, लेकिन बाद में संदिग्ध की गिरफ्तारी की सूचना आई।

ट्विटर पोस्ट घटना के बाद ट्रंप को बाहर ले जाते सुरक्षाकर्मी TRUMP RUSHED FROM STAGE AS SHOTS RING OUT



SHOOTER KILLED pic.twitter.com/ZZ4elIocQ6 — RT (@RT_com) April 26, 2026

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बयान ट्रंप बोले- कई हथियारों से लैस था हमलावर ट्रंप ने कहा कि हमलावर को पकड़े जाने से पहले, उसने कई हथियारों से लैस होकर एक सुरक्षा चौकी पर धावा बोल दिया था। उन्होंने कहा, "यह बहुत ही अप्रत्याशित था, लेकिन सीक्रेट सर्विस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने अविश्वसनीय रूप से तेजी से कार्रवाई की। एक वीडियो में उस गुंडे की हिंसा दिखाई गई है जिसने हमारे संविधान पर हमला किया। यह भी दिखाया गया है कि सीक्रेट सर्विस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने कितनी तेजी से कार्रवाई की।"

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गोली एक अधिकारी को गोली लगी ट्रंप ने बताया कि इस घटना के दौरान एक कानून प्रवर्तन अधिकारी को गाली लगी, लेकिन बुलेटप्रूफ जैकेट पहने होने की वजह से उनकी जान बच गई। राष्ट्रपति ने कहा, "एक अधिकारी को गोली लगी थी, लेकिन वह इसलिए बच गए क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी बुलेटप्रूफ जैकेट पहनी थी। उन्हें करीब से एक बहुत ही शक्तिशाली बंदूक से गोली मारी गई थी, और जैकेट ने अपना काम कर दिखाया। उनकी हालत अब अच्छी है। वह पूरी तरह से ठीक हैं।"