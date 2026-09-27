लंदन में हमास नेता का पूर्व बॉडीगार्ड गिरफ्तार, कैसे मिली ब्रिटिश नागरिकता?

इस गिरफ्तारी से पहले इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद और कई यूरोपीय एजेंसियों ने मिलकर एक बड़ी जांच की थी। मिस्टर एक्स पर आरोप है कि वह हमास की सैन्य शाखा के लिए जर्मनी और ऑस्ट्रिया में यहूदी कम्युनिटी सेंटर, इजरायली राजनयिकों और इजरायल-समर्थक रैलियों को निशाना बना रहा था।

बताया जा रहा है कि एक वीडियो में उसे नकाब पहने और हथियारों के साथ देखा गया था, जिसके बैकग्राउंड में हमास का झंडा साफ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले ने ब्रिटेन की नागरिकता जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि हमास से उसके रिश्ते पहले से मालूम थे, फिर भी उन्हें अनदेखा कर दिया गया।