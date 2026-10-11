जर्मनी: पूर्व BND प्रमुख पर राज्य रहस्य लीक करने का आरोप, किया गया गिरफ्तार
जर्मनी की विदेशी जासूसी एजेंसी (BND) के पूर्व प्रमुख ऑगस्ट हैनिंग को एक विदेशी ताकत को राज्य के रहस्यों का खुलासा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि उनके पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ मैनफ्रेड डी ने हैनिंग के कंसल्टिंग बिजनेस के लिए गोपनीय जानकारी जुटाई थी। हैनिंग ने अपने वकीलों के जरिए विदेशी ताकतों को गोपनीय दस्तावेज देने से मना किया है। वह अभी हिरासत में हैं और मुकदमे का इंतजार कर रहे हैं।
जर्मन खुफिया विभाग में सुधार का दबाव बढ़ा
इस मामले ने जर्मनी के दूसरे देशों के साथ सुरक्षा संबंधों को हिलाकर रख दिया है। खासकर इसलिए, क्योंकि इस उल्लंघन में अमेरिकी खुफिया विभाग के भी शामिल होने की बात कही जा रही है। अब जर्मन अधिकारियों पर अपनी खुफिया जानकारी से जुड़े तरीकों को तेजी से बदलने का दबाव है। वे उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा करके वे भरोसा फिर से कायम कर पाएंगे और आगे चलकर संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रख सकेंगे।