क्या है जापान की लंबी उम्र का राज? 1 लाख से ज्यादा नागरिक 100 साल के पार
जापान ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। देश में पहली बार 1 लाख से भी ज्यादा ऐसे लोग हो गए हैं जिनकी उम्र 100 साल या उससे अधिक है। 15 सितंबर को जारी हुई एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, अब शतायु लोगों की कुल संख्या 1,07,677 हो गई है।
इस बड़ी उपलब्धि की घोषणा 'बुजुर्गों के सम्मान दिवस' के मौके पर की गई। यह दिन वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान में मनाया जाने वाला एक राष्ट्रीय पर्व है।
जापान के शतायु नागरिकों में 87.6 प्रतिशत महिलाएं
जापान के शतायु नागरिकों में 87.6 प्रतिशत महिलाएं हैं। इनमें 94,298 महिलाएं हैं, जबकि पुरुषों की संख्या 13,379 है। स्वास्थ्य मंत्री केनिचिरो उएनो ने बताया, "बुजुर्गों की संख्या में बढ़ोतरी की मुख्य वजहों में जीवन स्तर में सुधार, अच्छा आहार, बेहतर पोषण और उन्नत मेडिकल टेक्नोलॉजी शामिल हैं।" जापान में अभी सबसे अधिक उम्र वाली व्यक्ति फुयो किशिमोटो हैं, जिनकी उम्र 114 साल है। शतायु नागरिकों की संख्या में पिछले 56 सालों से लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो अपने आप में एक प्रेरणा है!