क्या है जापान की लंबी उम्र का राज? 1 लाख से ज्यादा नागरिक 100 साल के पार

जापान के शतायु नागरिकों में 87.6 प्रतिशत महिलाएं हैं। इनमें 94,298 महिलाएं हैं, जबकि पुरुषों की संख्या 13,379 है। स्वास्थ्य मंत्री केनिचिरो उएनो ने बताया, "बुजुर्गों की संख्या में बढ़ोतरी की मुख्य वजहों में जीवन स्तर में सुधार, अच्छा आहार, बेहतर पोषण और उन्नत मेडिकल टेक्नोलॉजी शामिल हैं।" जापान में अभी सबसे अधिक उम्र वाली व्यक्ति फुयो किशिमोटो हैं, जिनकी उम्र 114 साल है। शतायु नागरिकों की संख्या में पिछले 56 सालों से लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो अपने आप में एक प्रेरणा है!