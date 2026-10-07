दुबई से तेल अवीव के बीच उड़ानें अब भी निलंबित, इजरायल ने पायलटों पर कसा शिकंजा

इस घटना के बाद, इजराइल विदेशी एयरलाइन कर्मचारियों के लिए और कड़े नियम बनाने पर विचार कर रहा है।

नए नियमों के मुताबिक, जो भी व्यक्ति इजराइली नागरिक नहीं है, जिसमें पायलट और चालक दल के सदस्य भी शामिल हैं, उसे उड़ान से 48 घंटे पहले एक खास फॉर्म जमा करना होगा।

साथ ही, कुछ खास देशों के कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त जांच भी की जाएगी। इजराइली अधिकारी जल्द ही दुबई में फ्लाईदुबई के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में वे नए सुरक्षा उपायों पर बात करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा न हो।

बता दें कि फ्लाईदुबई उड़ान के कॉकपिट में ओमानी सह-पायलट हम्माम अल-हम्मामी ने अपने कैप्टन स्मित मच्छार को क्रैश कुल्हाड़ी से घायल कर दिया था और विमान क्रैश करने की कोशिश की थी।

हालांकि, मच्छार के साहस से उसकी योजना फेल हो गई और विमान के यात्रियों ने समय पर उसे काबू में कर लिया था।