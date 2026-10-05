फ्लाईदुबई के हमलावर सह-पायलट के पास दोहरी नागरिकता की संभावना

फ्लाईदुबई के हमलावर सह-पायलट के पास दोहरी नागरिकता की संभावना, उड़ान से हो चुका था प्रतिबंधित

लेखन गजेंद्र 06:21 pm Oct 05, 202606:21 pm

क्या है खबर?

दुबई से तेल अवीव के बीच फ्लाईदुबई की उड़ान में अपने कैप्टन स्मित मच्छार को चाकू मारने वाले ओमानी सह-पायलट हमाम अल-हम्मामी को लेकर नई जानकारियां सामने आ रही हैं। जांच अधिकारियों को 29 वर्षीय अल-हम्मामी के अंतरराष्ट्रीय पृष्ठभूमि से जुड़े जटिल विवरणों का पता लगा है। ओमान के सूत्रों के अनुसार, हमलावर के पास दोहरी नागरिकता की संभावना है, जिससे विमानन जांच में महत्वपूर्ण कमियां उजागर हो रही है। उसके नौकरी पाने से जुड़ी खामिया भी सामने आई है।