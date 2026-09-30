दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई में पायलटों के बीच हाथापाई, सऊदी अरब लौटा विमान

फ्लाइटराडार24 ने बताया कि विमान ने 7700 का स्क्वॉक किया, जो कि विमानों द्वारा आपात स्थिति का संकेत देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सामान्य आपातकालीन कोड है।

विमान के वापस लौटने से पहले उसके उड़ान मापदंडों में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। विमान की ऊंचाई में गिरावट आई और दिशा बदलने से पहले उसकी जमीनी गति में भी बदलाव दिखा।

ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, विमान मुड़ने के बाद असामान्य रूप से कम ऊंचाई लगभग 15,000 फीट पर उड़ रहा था।