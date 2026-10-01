नेतन्याहू का दावा- फ्लाईदुबई में हमला करने वाले सह-पायलट को इस्लामी विचारधारा का प्रशिक्षण दिया गया

नेतन्याहू ने आगे कहा कि इजराइल हमला करने वाले सह-पायलट से पूछताछ करेगा और ईरान की संलिप्तता की भी जांच करेगा।

उन्होंने कहा, "हम इस हमलावर की तह तक जाएंगे, पता लगाएंगे कि क्या उसके कोई साथी थे और क्या इसके पीछे ईरान का हाथ था। मुझे लगता है कि हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा।"

अभी अधिकारियों ने सह-पायलट की पहचान का खुलासा नहीं किया है, लेकिन वह ओमानी नागरिक बताया जा रहा है, जो गिरफ्तार है।