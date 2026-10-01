फ्लाईदुबई में हुई हिंसक घटना की आतंकवादी संबंधी जांच करेगा UAE

फ्लाईदुबई में हुई हिंसक घटना की आतंकवादी संबंधी जांच करेगा UAE, टीम गठित की

लेखन गजेंद्र 07:02 pm Oct 01, 202607:02 pm

क्या है खबर?

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने गुरुवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट में हुई चाकूबाजी की घटना और संभावित क्रैश के प्रयास की जांच के आदेश दिए हैं। UAE इस घटना की 'आतंकवादी संबंध' की भी जांच करेगा, ताकि पता चल सके कि इसके पीछे कोई बड़ी योजना तो नहीं थी। UAE ने घटना की परिस्थितियों और कारणों की जांच के लिए लोक अभियोजन के विशेषज्ञ सदस्यों वाली एक टीम के गठन का आदेश दिया है।