फ्लाईदुबई मामला: सह-पायलट स्मित मच्छार की मोदी-ट्रंप समेत बड़े नेताओं ने की तारीफ

प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को एक्स पर लिखा, 'कैप्टन स्मित मच्छार एक हीरो हैं। बेहद खतरनाक हालात और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद, उन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए जबरदस्त हिम्मत और अटूट संकल्प दिखाया।'

उन्होंने लिखा कि उनकी बहादुरी से सैकड़ों लोगों की जान बची और एक बड़ी त्रासदी टल गई, भारत को कैप्टन मच्छार पर गर्व है।

प्रधानमंत्री ने उनके जल्द ठीक होने, नई ताकत पाने और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की है।