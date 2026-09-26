बैंकॉक में बाढ़ का कहर, 84,000 से ज्यादा लोग बेहाल
बैंकॉक गुरुवार से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण आई भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। शहर की नहरों में पानी का स्तर 20 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बढ़ गया है, जिससे सड़कें पानी में डूब गई हैं और रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई है। अब तक, खासकर केंद्रीय इलाकों के 21 प्रांतों में 84,000 से ज्यादा लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बारिश अभी थमने वाली नहीं है और रविवार तक भारी बारिश की आशंका बनी हुई है।
केंद्रीय थाईलैंड के निवासियों को घरों से बाहर निकलना पड़ा
बाढ़ की वजह से कई लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं, खासकर केंद्रीय इलाकों में जहां पानी तेजी से बढ़ रहा है। बैंकॉक की नहरों में बाढ़ का पानी 20 सेंटीमीटर से भी ऊपर चला गया है, जिससे लोगों का आना-जाना दूभर हो गया है और अपनी सामान्य दिनचर्या को बनाए रख पाना लगभग नामुमकिन सा हो गया है।
बैंकॉक में आपातकालीन आश्रय खुले
लोगों की सहायता के लिए आपातकालीन आश्रय खोले गए हैं। सरकारी इमारतों का इस्तेमाल अस्थायी पार्किंग स्थल के तौर पर किया जा रहा है। प्रभावित इलाकों के लोगों को उनके मोबाइल फोन पर सीधे आपातकालीन अलर्ट भेजे जा रहे हैं। बैंकॉक के गवर्नर ने बताया है कि जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए टीमें लगातार काम कर रही हैं, ताकि हालात जल्द से जल्द सामान्य हो सकें, भले ही अभी बारिश जारी रहे।