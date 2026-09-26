बैंकॉक में बाढ़ का कहर, 84,000 से ज्यादा लोग बेहाल

बैंकॉक गुरुवार से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण आई भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। शहर की नहरों में पानी का स्तर 20 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बढ़ गया है, जिससे सड़कें पानी में डूब गई हैं और रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई है। अब तक, खासकर केंद्रीय इलाकों के 21 प्रांतों में 84,000 से ज्यादा लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बारिश अभी थमने वाली नहीं है और रविवार तक भारी बारिश की आशंका बनी हुई है।