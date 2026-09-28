नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन को देखते हुए सरकार की चेतावनी जारी, यात्रा से बचने की सलाह
नेपाल में 24 सितंबर से लगातार हो रही भारी बारिश के बाद बाढ़ का गंभीर अलर्ट जारी किया गया है। बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया है।
इसी बारिश के कारण जगह-जगह भूस्खलन हुए हैं, और कई मुख्य हाईवे बंद हो गए हैं। सरकार ने बाढ़ और भूस्खलन से निपटने के लिए आपदा राहत तंत्रों को सक्रिय कर दिया है।
कई इलाकों में आवागमन मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी पर बने एक नए वेदर सिस्टम के चलते आने वाले दिनों में और तेज बारिश होने की संभावना है। अलग-अलग इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन से अभी तक 24 लोगों के मारे जाने की खबर है।
नेपाल के अधिकारियों ने गैर-जरूरी यात्रा से बचने की अपील की
अधिकारियों ने सभी लोगों से सतर्क रहने और ताजा जानकारियों पर ध्यान देने की सलाह दी है।
उन्होंने साफ कहा है कि लोग फिलहाल गैर-जरूरी यात्रा से बचें, खासकर उन इलाकों में जो नदियों के किनारे हैं या जहां भूस्खलन का खतरा ज्यादा है।
गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आनंद काफ्ले ने लोगों को केवल आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी पर भरोसा करने की बात कही है।
दूसरी तरफ, पर्यटन विभाग ने ट्रेकर्स और पर्वतारोहियों को भी आगाह किया है। उनसे कहा गया है कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते, तब तक वे एडवेंचर से ज्यादा अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें।