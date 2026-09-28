नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन को देखते हुए सरकार की चेतावनी जारी, यात्रा से बचने की सलाह

नेपाल में 24 सितंबर से लगातार हो रही भारी बारिश के बाद बाढ़ का गंभीर अलर्ट जारी किया गया है। बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया है।

इसी बारिश के कारण जगह-जगह भूस्खलन हुए हैं, और कई मुख्य हाईवे बंद हो गए हैं। सरकार ने बाढ़ और भूस्खलन से निपटने के लिए आपदा राहत तंत्रों को सक्रिय कर दिया है।

कई इलाकों में आवागमन मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी पर बने एक नए वेदर सिस्टम के चलते आने वाले दिनों में और तेज बारिश होने की संभावना है। अलग-अलग इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन से अभी तक 24 लोगों के मारे जाने की खबर है।