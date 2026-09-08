इंडोनेशिया ज्वालामुखी विस्फोट: जकार्ता समेत 6 हवाई अड्डों से शुरू हुई उड़ानें, लाखों यात्रियों को राहत

इंडोनेशिया के परिवहन मंत्रालय के अनुसार, सोकार्नो-हट्टा हवाई अड्डा स्थानीय समयानुसार रात 12:30 बजे फिर से खुल गया है।

वहीं, जकार्ता में हलीम पेरदानकुसुमा हवाई अड्डे ने भी 12:40 बजे से परिचालन फिर से शुरू कर दिया और हुसैन सस्त्रनेगारा हवाई अड्डे से रात 12:42 बजे से विमान उड़ान भरने लगे हैं।

दक्षिणी सुमात्रा में एक हवाई अड्डे ने भी 7 सितंबर को परिचालन शुरू कर दिया था। यानी बंद पड़े 8 में से 6 हवाई अड्डे खुल गए हैं।