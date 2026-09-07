इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हवाई अड्डे बंद; 2,000 उड़ानें रद्द, 2.70 लाख लोग फंसे

जकार्ता के सोकार्नो-हट्टा और हलीम परदानकुसुमा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और 3 अन्य हवाई अड्डों को आज स्थानीय समयानुसार शाम 6 बजे तक बंद रखा गया है। बाली के मुख्य हवाई अड्डे को भी बंद रखा गया है।

इस दौरान सभी हवाई अड्डों पर यात्रियों की लंबी-लंबी कतारें लग गई हैं।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, इंडोनेशिया के परिवहन मंत्री डुडी पुरवागांधी ने कहा, "मौसम में लगातार बदलाव के कारण हम यह निश्चित नहीं कर सकते कि यह कब खत्म होगा।"