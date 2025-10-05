रूस के हमले से यूक्रेन में 5 नागरिकों की मौत, जेलेंस्की ने की कार्रवाई की मांग

रूस ने रविवार को यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों से बड़ा हमला किया। इसमें अब तक कम से कम 5 आम नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हैं। इन हमलों से कई क्षेत्रों में ऊर्जा सुविधाओं सहित नागरिक बुनियादी ढांचे को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने इस हमले की निंदा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है।

हमला रूस ने दागे 550 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने ल्विव, इवानो-फ्रैंकिवस्क, जापोरिज्जिया, चेर्निहिव, सूमी, खार्किव, खेरसॉन, ओडेसा और किरोवोहराद जैसे क्षेत्रों को निशाना बनाकर 50 से ज्यादा मिसाइलें और लगभग 500 हमलावर ड्रोन दागे। उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित क्षेत्रों में तेजी प्रभावी कार्रवाई करेगी। अमेरिका और यूरोप को रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि यूक्रेन में लंबे समय से चल रहे इस युद्ध समाप्त किया जा सके और शांति स्थापित हो।

मौत हमले में हुई 15 वर्षीय किशोर की मौत यूक्रेन के अधिकारियों के अनुसार, मारे गए 5 लोगों में से 4 ल्वीव क्षेत्र के थे। उन्होंने बताया कि उनमें से एक की उम्र मात्र 15 साल थी और ल्वीव में 6 अन्य घायल हुए हैं। हड़ताल के कारण दो जिलों में बिजली गुल हो गई और कुछ घंटों के लिए सार्वजनिक परिवहन भी बाधित रहा। इस बीच, यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि हमलों में जापोरीज्जिया में भी एक महिला की मौत हुई है। लोगों में दहशत का माहौल है।

बयान रूस ने बुनियादी ढांचा सुविधाओं को बनाया निशाना- जेलेंस्की इस गंभीर हमले को लेकर जेलेंस्की ने कहा, "आज रूसियों ने हमारे बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। हमें इस हवाई आतंक को किसी भी अर्थ से वंचित करने के लिए सभी रक्षा समझौतों, विशेष रूप से वायु रक्षा पर, अधिक सुरक्षा और तेजी से कार्यान्वयन की आवश्यकता है। आकाश में एकतरफा युद्धविराम संभव है और यही वह है जो वास्तविक कूटनीति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अब पूरी दुनिया को इस पर ध्यान देना होगा।"