सिनसिनाटी चिड़ियाघर घूमने आए एक बच्चे ने हवा में अपनी बुनी हुई टोपी को उछाला। वह छत के पंखे की चपेट में आ गई थी, जिससे वह 12 फुट ऊंची देखने वाली खिड़कियों के ऊपर मौजूद एक फुट के रास्ते से निकलकर फियोने के पास जा गिरी थी।

फियोना की देखभाल करने वालों ने उसकी आंतों से टोपी को बाहर निकालने में मदद करने के लिए एनिमा देना और उसे वाइब्रेशन प्लेट पर खड़ा करने जैसे कई तरीके अपनाए थे।