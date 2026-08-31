निर्मला सीतारमण अमेरिकी दौरे पर G-20 देशों के वित्त मंत्रियों से करेगी मुलाकात, 3M के CEO से भी की चर्चा

शिकागो में एक गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 30 अगस्त को वहां पहुंचीं। इसके बाद उन्होंने शिकागो में हुए एक गोलमेज बैठक में निवेशकों और बड़े कारोबारी नेताओं से मुलाकात की। वित्त मंत्री ने 3M के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) विलियम ब्राउन से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत में 3M की मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी के कारोबार को बढ़ाने को लेकर बातचीत की। विलियम ब्राउन ने इस मौके पर भारत में बड़े पैमाने पर प्रतिभाशाली लोगों की उपलब्धता की तारीफ की। उन्होंने यह भी माना कि भारत सरकार का सहयोग भी मिल रहा है, जो यहां चल रहे बड़े सुधारों का एक हिस्सा है।