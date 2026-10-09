अमेरिका में जमानत पर रिहा हुए 'केसरिया साम्राज्य' फिल्म निर्माता अरफत शेख, निर्वासन का खतरा बरकरार
अमेरिका में गिरफ्तार कश्मीरी फिल्म निर्माता अरफत शेख जमानत पर रिहा हो गए हैं। उन्हें सितंबर के आखिर में अमेरिकी आव्रजन अधिकारियों ने हिरासत में लिया था। करीब 2 हफ्ते तक हिरासत में बिताने के बाद वे अब रिहा हुए हैं।
उन्हें वाशिंगटन डलेस एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था, क्योंकि अधिकारियों का दावा था कि वे अपने वीजा की तय अवधि से ज्यादा समय तक अमेरिका में रह रहे थे।
शेख ने अमेरिका में रहने के लिए शरण मांगी थी, जिस पर कोई मंजूरी नहीं दी गई। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि शरण के लिए आवेदन करने से ही किसी व्यक्ति को कानूनी तौर पर वहां रहने का दर्जा नहीं मिल जाता है।
निर्वासन का सामना, 'केसरिया साम्राज्य' फिल्म निर्माता शेख
शेख 2019 में सिनेमा की पढ़ाई के लिए अमेरिका आए थे। एक साल बाद उन्होंने शरण के लिए आवेदन किया था। उन्हें उनकी पुरस्कार विजेता फिल्म 'केसरिया साम्राज्य' के लिए जाना जाता है, जो कश्मीर के हालात और संघर्ष को दिखाती है।
हालांकि, अब वे रिहा हो गए हैं, लेकिन उन पर देश से निर्वासन (निकाले जाने) का खतरा अभी भी बना हुआ है। ऐसे में अमेरिका में उनका भविष्य अनिश्चित है।
बता दें कि अमेरिका ने आव्रजन को लेकर नीति सख्त कर दी है। अमेरिकी संघीय एजेंसियां भी लगातार अवैध प्रवासियों की जांच कर रही हैं और उन पर कार्रवाई कर रही है।