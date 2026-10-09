अमेरिका में जमानत पर रिहा हुए 'केसरिया साम्राज्य' फिल्म निर्माता अरफत शेख, निर्वासन का खतरा बरकरार

अमेरिका में गिरफ्तार कश्मीरी फिल्म निर्माता अरफत शेख जमानत पर रिहा हो गए हैं। उन्हें सितंबर के आखिर में अमेरिकी आव्रजन अधिकारियों ने हिरासत में लिया था। करीब 2 हफ्ते तक हिरासत में बिताने के बाद वे अब रिहा हुए हैं।

उन्हें वाशिंगटन डलेस एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था, क्योंकि अधिकारियों का दावा था कि वे अपने वीजा की तय अवधि से ज्यादा समय तक अमेरिका में रह रहे थे।

शेख ने अमेरिका में रहने के लिए शरण मांगी थी, जिस पर कोई मंजूरी नहीं दी गई। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि शरण के लिए आवेदन करने से ही किसी व्यक्ति को कानूनी तौर पर वहां रहने का दर्जा नहीं मिल जाता है।