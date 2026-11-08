पोलैंड: क्राको में गोलीबारी में 6 की मौत, दुनियाभर के नेताओं ने की हमले की निंदा

पोलैंड के क्राको में हुई एक दर्दनाक सामूहिक गोलीबारी में 6 लोगों की जान चली गई और 17 लोग घायल हो गए। इस घटना की दुनिया भर के नेताओं ने कड़ी निंदा की है।

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस हमले को "कायरतापूर्ण और अस्वीकार्य" बताया।

वहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इस घटना पर गहरा सदमा और दुख जताया। उन्होंने कहा, "क्राको में हुई इस दुखद गोलीबारी से गहरा सदमा और दुख पहुंचा है। हमारी पूरी एकजुटता, हार्दिक संवेदनाएं और सहानुभूति पोलैंड, पीड़ितों, उनके परिवारों और उनके प्रियजनों के साथ हैं।"

पीड़ितों के सम्मान में, क्राको शहर के अध्यक्ष लुकास गिबाला ने 11 नवंबर तक शोक की घोषणा की है।