अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति समेत कई के दफ्तर में मिला संदिग्ध पैकेट, FBI की जांच शुरू
दुनिया
अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति के इलिनॉय स्थित दफ्तर में एक संदिग्ध पैकेट मिला, जिसमें कुछ अनजान चीजें भरी हुई थीं।
सामने आया है कि यह कोई अकेली घटना नहीं है; अमेरिका भर में कई अन्य कांग्रेसी और चुनाव कार्यालयों को भी ऐसे ही पैकेट भेजे गए हैं।
FBI और अमेरिकी पोस्टल इंस्पेक्शन सर्विस इस मामले की जांच कर रही हैं ताकि पता चल सके कि इन खतरनाक डाक भेजने के पीछे किसका हाथ है।
कृष्णमूर्ति ने फर्स्ट रेस्पोंडर्स का जताया आभार
स्थानीय अग्निशमन विभाग और US कैपिटल पुलिस जैसे फर्स्ट रेस्पोंडर्स ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जगह को सुरक्षित कर लिया।
कृष्णमूर्ति ने उनकी तेज कार्रवाई के लिए उनका धन्यवाद किया और कहा कि जिस तरह उन्होंने स्थिति को संभाला, उसके लिए वह "बहुत आभारी" हैं।