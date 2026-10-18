अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति समेत कई के दफ्तर में मिला संदिग्ध पैकेट, FBI की जांच शुरू

अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति के इलिनॉय स्थित दफ्तर में एक संदिग्ध पैकेट मिला, जिसमें कुछ अनजान चीजें भरी हुई थीं।

सामने आया है कि यह कोई अकेली घटना नहीं है; अमेरिका भर में कई अन्य कांग्रेसी और चुनाव कार्यालयों को भी ऐसे ही पैकेट भेजे गए हैं।

FBI और अमेरिकी पोस्टल इंस्पेक्शन सर्विस इस मामले की जांच कर रही हैं ताकि पता चल सके कि इन खतरनाक डाक भेजने के पीछे किसका हाथ है।