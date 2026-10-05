FBI निदेशक काश पटेल ने गायिका एलेक्सिस विल्किंस के साथ की सगाई, विवादों से घिरा था रिश्ता

काश पटेल पर आरोप लगे थे कि उन्होंने FBI के विमान का इस्तेमाल स्टेट कॉलेज, पेन्सिलवेनिया जाने के लिए किया था। वहां एलेक्सिस विल्किंस ने एक 'रियल अमेरिकन फ्रीस्टाइल रेसलिंग' इवेंट में राष्ट्रगान गाया था।

पटेल ने तब सफाई दी थी कि यह सुरक्षा कारणों से था। FBI अधिकारियों ने भी कहा था कि काश पटेल अपनी निजी यात्राओं का खर्च सरकार को लौटा देते हैं।

मामला तब और गरमा गया, जब जान से मारने की धमकियां मिलने के बाद विल्किंस को FBI की सुरक्षा दी गई। इससे बहस छिड़ गई, क्योंकि वह न तो कोई सरकारी अधिकारी थीं और न ही काश पटेल की पत्नी थीं।

उन पर इजराइली इंटेलिजेंस से जुड़े होने की झूठी अफवाहें फैलाने का भी मुकदमा हुआ था। इन सब विवादों के बावजूद, यह कपल इन सबसे बेपरवाह होकर एक साथ आगे बढ़ रहा है।