पाकिस्तान: ब्रॉड पीक पर हिमस्खलन में मशहूर नेपाली पर्वतारोही निर्मल पुरजा की मौत

निर्मल पुरजा (43) का जन्म नेपाल में हुआ और 2003 में ब्रिटिश नौसेना में शामिल हुए। उनको प्यार से निम्स दाई (निम्स भैया) कहते हैं।

वह 2012 में एवरेस्ट बेस कैंप गए थे, जहां 6,119 मीटर ऊंचे लोबुचे ईस्ट पर्वत पर विजय प्राप्त कर पहली चढ़ाई की थी।

उन्होंने 2019 में 189 दिनों में दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की। यह उपलब्धि नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री '14 पीक्स: नथिंग इज इम्पॉसिबल' में है। उनका रिकॉर्ड 2023 में टूटा।