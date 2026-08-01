पाकिस्तान: ब्रॉड पीक पर हिमस्खलन में मशहूर नेपाली पर्वतारोही निर्मल पुरजा की मौत
क्या है खबर?
पाकिस्तान के 8,047 मीटर ऊंचे ब्रॉड पीक पर हुए भीषण हिमस्खलन की चपेट में आकर मशहूर नेपाली पर्वतारोही निर्मल पुरजा उर्फ निम्स दाई की मौत हो गई है। उनकी कंपनी 'एलीट एक्सपेड' ने यह जानकारी दी है। हालांकि, अभी तक निर्मल का शव नहीं मिला है। कंपनी ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक जताते हुए निर्मल के साथ जान गंवाले वाले अन्य पर्वतारोही पुर बहादुर गुरुंग और निमा शेरपा को भी श्रद्धांजलि दी है।
हिमस्खलन
हिमस्खलन के बाद 10 साथियों के साथ लापता हो गए थे निर्मल
निर्मल अपने 10 साथियों की टीम के साथ पाकिस्तान में स्थित दुनिया की 12वीं सबसे ऊंची चोटी 'ब्रॉड पीक' की चढ़ाई कर रहे थे। इस चोटी की ऊंचाई 8,047 मीटर है।
करीब 7,000 मीटर की ऊंचाई पर उनकी टीम हिमस्खलन की चपेट में आ गई। इसके बाद सभी लापता हो गए थे। अब तक 4 लोगों के शव बरामद किए गए हैं।
टीम में नेपाल के 6, पाकिस्तान, ओमान, अमेरिका और चीन का एक-एक पर्वतारोही शामिल था।
परिचय
कौन थे निर्मल पुरजा?
निर्मल पुरजा (43) का जन्म नेपाल में हुआ और 2003 में ब्रिटिश नौसेना में शामिल हुए। उनको प्यार से निम्स दाई (निम्स भैया) कहते हैं।
वह 2012 में एवरेस्ट बेस कैंप गए थे, जहां 6,119 मीटर ऊंचे लोबुचे ईस्ट पर्वत पर विजय प्राप्त कर पहली चढ़ाई की थी।
उन्होंने 2019 में 189 दिनों में दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की। यह उपलब्धि नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री '14 पीक्स: नथिंग इज इम्पॉसिबल' में है। उनका रिकॉर्ड 2023 में टूटा।