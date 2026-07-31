पाकिस्तान के ब्रॉड पीक पर हिमस्खलन के बाद निर्मल पुरजा समेत 10 पर्वतारोही लापता

पाकिस्तान: ब्रॉड पीक पर हिमस्खलन के बाद निर्मल पुरजा समेत 10 पर्वतारोही लापता, 4 शव मिले

लेखन गजेंद्र 05:24 pm Jul 31, 202605:24 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान के 8,047 मीटर ऊंचे ब्रॉड पीक पर हुए भीषण हिमस्खलन के बाद नेपाली पर्वतारोही निर्मल पुरजा उर्फ निम्स दाई समेत उनकी 10 सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय टीम लापता हो गई है। समूह, आखिरी बार 6,600 मीटर की ऊंचाई पर देखा गया था और गुरुवार 30 जुलाई को संपर्क टूट गया। घटना के बाद पाकिस्तानी सेना और अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के सहयोग से बचाव अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक 4 शव बरामद किए गए हैं, जिनकी पहचान नहीं हुई।