पाकिस्तान: ब्रॉड पीक पर हिमस्खलन के बाद निर्मल पुरजा समेत 10 पर्वतारोही लापता, 4 शव मिले
क्या है खबर?
पाकिस्तान के 8,047 मीटर ऊंचे ब्रॉड पीक पर हुए भीषण हिमस्खलन के बाद नेपाली पर्वतारोही निर्मल पुरजा उर्फ निम्स दाई समेत उनकी 10 सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय टीम लापता हो गई है। समूह, आखिरी बार 6,600 मीटर की ऊंचाई पर देखा गया था और गुरुवार 30 जुलाई को संपर्क टूट गया। घटना के बाद पाकिस्तानी सेना और अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के सहयोग से बचाव अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक 4 शव बरामद किए गए हैं, जिनकी पहचान नहीं हुई।
हादसा
खराब मौसम के कारण बचाव अभियान में बाधा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बचाव अभियान में लगे अधिकारियों ने बताया कि खराब मौसम के कारण शुक्रवार को भी खोज और बचाव कार्य में बाधा उत्पन्न होती रही। हेलीकॉप्टर उड़ान भी बाधित हुई।
हालांकि, इसके बावजूद भी लोगों की तलाश जारी है। पर्वतारोहण समूह में एक अमेरिकी, एक चीनी नागरिक, एक ओमानी, एक पाकिस्तानी और 5 नेपाली नागरिक शामिल हैं।
नेपाल की सरकार भी मामले में अन्य पर्वतारोहियों की मदद ले रही है। अल्पाइन भी खोज में जुटा है।
पहचान
कौन है निर्मल पुरजा?
निर्मल पुरजा (43) का जन्म नेपाल में हुआ और 2003 में ब्रिटिश नौसेना में शामिल हुए। उनको प्यार से निम्स दाई (निम्स भैया) कहते हैं।
वह 2012 में एवरेस्ट बेस कैंप गए थे, जहां 6,119 मीटर ऊंचे लोबुचे ईस्ट पर्वत पर विजय प्राप्त कर पहली चढ़ाई की थी।
उन्होंने 2019 में 189 दिनों में दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की। यह उपलब्धि नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री '14 पीक्स: नथिंग इज इम्पॉसिबल' में है। उनका रिकॉर्ड 2023 में टूटा।
पहाड़
ब्रॉड पीक क्या है?
पाकिस्तान में स्थित ब्रॉड पीक को पर्वतारोहण अभियानों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण पर्वतों में एक माना जाता है। यह दुनिया की 12वीं सबसे ऊंची चोटी है।
काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित इसकी चोटी 8,047 मीटर (26,400 फीट) ऊंची है। कल काराकोरम पर्वतमाला में ही हिमस्खलन हुआ था। यह उन 14 'मृत्यु क्षेत्र' चोटियों में है जिन पर पुरजा ने 2019 में चढ़ाई की थी।
वर्ष 2022 में, ब्रॉड पीक पर इसी नाम से एक नेटफ्लिक्स फिल्म बनी है।
ट्विटर पोस्ट
ब्रॉड पीक पर हिमस्खलन
Nirmal Purja Among 10 Climbers Missing After Broad Peak Avalanche #broadpeak #nirmalpurja pic.twitter.com/aL0IeKhNtD— PakistanTourAndTravel (@Paktourntravel) July 31, 2026