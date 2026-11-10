लॉस एंजिल्स हवाई अड्डे से उड़ते ही एयर फ्रांस की उड़ान ने लिया गलत मोड़, अमेरिकन एयरलाइंस से टकराने से बचा

अमेरिका के लॉस एंजिल्स अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार, 7 नवंबर को बड़ा हादसा होते-होते बच गया।

यहां एयर फ्रांस का एक विमान उड़ान भरने के ठीक बाद अनधिकृत रूप से मुड़ गया और अमेरिकन एयरलाइंस विमान के रास्ते में आ गया।

तभी डलास जाने वाली अमेरिकन एयरलाइंस की उड़ान को साथ की हवाई पट्टी से सीधे दूसरे प्लेन की ओर जाने के लिए टेक ऑफ करने की इजाजत मिल गई थी।

फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने कहा कि घटना के समय एयर फ्रांस की फ्लाइट 28, जो ताहिती के लिए जा रही थी। शुक्र है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स (ATC) की तेज कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया।