स्विट्जरलैंड के एक बार में भीषण धमाका, कम से कम 10 लोगों की मौत

स्विट्जरलैंड के क्रॉन्स मोंटाना इलाके के एक बार में भीषण धमाके की खबर है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस धमाके में कम से कम 10 लोग मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। दक्षिण-पश्चिमी स्विट्जरलैंड के वालिस कैंटन में पुलिस प्रवक्ता गैटन लैथियन ने समाचार एजेंसी AFP से कहा कि अज्ञात कारण से धमाका हुआ है। जिस वक्त धमाका हुआ, उस वक्त बार में नए साल का जश्न चल रहा था।

पुलिस पुलिस ने 10 मौतों की पुष्टि की, कहा- ये आतंकवादी हमला नहीं स्काय न्यूज से बात करते हुए स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने कहा कि 10 लोगों की मौत हुई है और इतने ही घायल हुए हैं। पुलिस ने ये भी कहा कि वे घटना को लेकर किसी भी आतंकवादी हमले के एंगल पर जांच नहीं कर रहे हैं। पुलिस ने आगे बताया कि इलाके को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और क्रान्स-मोंटाना के ऊपर नो-फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है।

घटना आधी रात को हुई घटना स्थानीय समाचार पत्र ब्लिक के अनुसार, यह घटना वालिस के क्रॉन्स-मोंटाना में ले कॉन्स्टेलेशन बार और लाउंज में नए साल के जश्न के दौरान हुई। घटना का समय रात 1:30 बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर घटना के कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें बार में आग और धुंए को देखा जा सकता है। फिलहाल आपातकालीन बल मौके पर हैं और घटना के कारणों की जांच में जुटे हैं।

ट्विटर पोस्ट बार में धमाके के बाद के दृश्य #BREAKING: Explosion and fire reported at Le Constellation Bar in Swiss Ski-Resort town of Crans-Montana, Switzerland during New Year's Eve. Several people reportedly killed and critically injured. More details awaited. pic.twitter.com/QDzRrhVUJM — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) January 1, 2026

संख्या घटना के समय बार में 100 से ज्यादा लोग थे स्विस रेडियो स्टेशन रोन FM के अनुसार, जब धमाका हुआ, तब बार के अंदर 100 से ज्यादा लोग थे। घटना के एक चश्मदीद ने बताया कि घायलों को ले जाने के लिए अनगिनत एंबुलेंस और कई हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। पुलिस ने घटना के बारे में अभी तक ज्यादा जानकारी नहीं दी है। अधिकारियों ने बताया कि वे स्थानीय समयानुसार सुबह 10 बजे (भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे) प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी साझा करेंगे।