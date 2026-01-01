LOADING...
होम / खबरें / दुनिया की खबरें / स्विट्जरलैंड के एक बार में भीषण धमाका, कम से कम 10 लोगों की मौत
स्विट्जरलैंड के एक बार में भीषण धमाका, कम से कम 10 लोगों की मौत
स्विट्जरलैंड के एक बार में भीषण धमाका हुआ है

स्विट्जरलैंड के एक बार में भीषण धमाका, कम से कम 10 लोगों की मौत

लेखन आबिद खान
Jan 01, 2026
01:39 pm
क्या है खबर?

स्विट्जरलैंड के क्रॉन्स मोंटाना इलाके के एक बार में भीषण धमाके की खबर है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस धमाके में कम से कम 10 लोग मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। दक्षिण-पश्चिमी स्विट्जरलैंड के वालिस कैंटन में पुलिस प्रवक्ता गैटन लैथियन ने समाचार एजेंसी AFP से कहा कि अज्ञात कारण से धमाका हुआ है। जिस वक्त धमाका हुआ, उस वक्त बार में नए साल का जश्न चल रहा था।

पुलिस

पुलिस ने 10 मौतों की पुष्टि की, कहा- ये आतंकवादी हमला नहीं

स्काय न्यूज से बात करते हुए स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने कहा कि 10 लोगों की मौत हुई है और इतने ही घायल हुए हैं। पुलिस ने ये भी कहा कि वे घटना को लेकर किसी भी आतंकवादी हमले के एंगल पर जांच नहीं कर रहे हैं। पुलिस ने आगे बताया कि इलाके को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और क्रान्स-मोंटाना के ऊपर नो-फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है।

घटना

आधी रात को हुई घटना

स्थानीय समाचार पत्र ब्लिक के अनुसार, यह घटना वालिस के क्रॉन्स-मोंटाना में ले कॉन्स्टेलेशन बार और लाउंज में नए साल के जश्न के दौरान हुई। घटना का समय रात 1:30 बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर घटना के कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें बार में आग और धुंए को देखा जा सकता है। फिलहाल आपातकालीन बल मौके पर हैं और घटना के कारणों की जांच में जुटे हैं।

Advertisement

ट्विटर पोस्ट

बार में धमाके के बाद के दृश्य

Advertisement

संख्या

घटना के समय बार में 100 से ज्यादा लोग थे

स्विस रेडियो स्टेशन रोन FM के अनुसार, जब धमाका हुआ, तब बार के अंदर 100 से ज्यादा लोग थे। घटना के एक चश्मदीद ने बताया कि घायलों को ले जाने के लिए अनगिनत एंबुलेंस और कई हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। पुलिस ने घटना के बारे में अभी तक ज्यादा जानकारी नहीं दी है। अधिकारियों ने बताया कि वे स्थानीय समयानुसार सुबह 10 बजे (भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे) प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी साझा करेंगे।

क्रांस-मोंटाना

दुनियाभर के पर्यटकों के बीच प्रसिद्ध है क्रॉन्स-मोंटाना

क्रॉन्स-मोंटाना स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत क्षेत्र में स्थित एक लग्जरी स्की रिसॉर्ट है। सर्दियों में क्रिसमस और नए साल के दौरान यहां लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। राजधानी बर्न से करीब 2 घंटे की दूरी पर स्थित ये जगह स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और गोल्फ जैसी गतिविधियों के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है। धमाके वाली जगह पर नए साल की पूर्व संध्या होने के चलते वैसे ही भीड़ ज्यादा थी।

Advertisement