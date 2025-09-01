यूरोपीय संघ की अध्यक्ष के विमान का GPS सिस्टम अचानक हुआ जाम, रूसी हस्तक्षेप का शक
क्या है खबर?
यूरोपीय संघ (EU) की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के विमान का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) रविवार को अचानक हवा में जाम हो गया। EU के प्रवक्ता एरियाना पोडेस्टा ने बताया कि घटना के समय उर्सुला बुल्गारिया जा रही थीं। तभी उनके रडार के जाम होने की सूचना मिली। हालांकि, विमान को सुरक्षित तरीके से प्लोवदिव हवाई अड्डे पर उतार लिया गया है। घटना के पीछे रूस का हस्तक्षेप बताया जा रहा है।
घटना
EU प्रवक्ता ने क्या कहा?
पोडेस्टा ने बयान में कहा, "हम निश्चित रूप से पुष्टि कर सकते हैं कि GPS जाम हो गया था, लेकिन विमान बुल्गारिया में सुरक्षित उतर गया। हमें बुल्गारियाई अधिकारियों से जानकारी मिली है कि उन्हें संदेह है कि यह रूस के स्पष्ट हस्तक्षेप के कारण हुआ था। विमान प्लोवदिव हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतरने में सफल रहा और वॉन डेर लेयेन रूस और बेलारूस की सीमा से लगे यूरोपीय संघ के देशों की अपनी योजनाबद्ध यात्रा जारी रखेंगी।"
बयान
बुल्गारिया ने भी जारी किया बयान
बुल्गारिया ने भी घटना पर कहा कि विमान के GPS नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सैटेलाइट सिग्नल बाधित हो गया था और जैसे ही विमान प्लोवदिव हवाई अड्डे के पास पहुंचा, GPS सिग्नल गायब हो गया। बता दें कि स्कैंडिनेवियाई और बाल्टिक राज्य भी बार-बार रूस पर नियमित रूप से इस क्षेत्र में GPS सिग्नल को बाधित करने का आरोप लगा चुके हैं। पोलैंड और जर्मनी के शोधकर्ताओं ने इस पर 6 महीने का अध्ययन भी किया था।
जानकारी
व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन युद्ध की कटु अलोचक हैं उर्सुला
EU अध्यक्ष उर्सुला रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन में मास्को के युद्ध की कटु आलोचक हैं। घटना के दिन भी उन्होंने यह जानकारी सार्वजनिक होने से पहले पुतिन को "शिकारी" कहा और कहा कि उन्हें केवल निवारण से ही नियंत्रित रखा जा सकता है।