यूरोपीय संघ की अध्यक्ष के विमान का GPS सिस्टम अचानक हुआ जाम, रूसी हस्तक्षेप का शक

घटना EU प्रवक्ता ने क्या कहा? पोडेस्टा ने बयान में कहा, "हम निश्चित रूप से पुष्टि कर सकते हैं कि GPS जाम हो गया था, लेकिन विमान बुल्गारिया में सुरक्षित उतर गया। हमें बुल्गारियाई अधिकारियों से जानकारी मिली है कि उन्हें संदेह है कि यह रूस के स्पष्ट हस्तक्षेप के कारण हुआ था। विमान प्लोवदिव हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतरने में सफल रहा और वॉन डेर लेयेन रूस और बेलारूस की सीमा से लगे यूरोपीय संघ के देशों की अपनी योजनाबद्ध यात्रा जारी रखेंगी।"

बयान बुल्गारिया ने भी जारी किया बयान बुल्गारिया ने भी घटना पर कहा कि विमान के GPS नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सैटेलाइट सिग्नल बाधित हो गया था और जैसे ही विमान प्लोवदिव हवाई अड्डे के पास पहुंचा, GPS सिग्नल गायब हो गया। बता दें कि स्कैंडिनेवियाई और बाल्टिक राज्य भी बार-बार रूस पर नियमित रूप से इस क्षेत्र में GPS सिग्नल को बाधित करने का आरोप लगा चुके हैं। पोलैंड और जर्मनी के शोधकर्ताओं ने इस पर 6 महीने का अध्ययन भी किया था।