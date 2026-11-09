हूती हमलों के बाद हवाई सफर पर संकट, एतिहाद और फ्लाईदुबई ने UAE-सऊदी उड़ानें रोकीं

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से सऊदी अरब जाने वाले यात्रियों को अब परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एतिहाद एयरवेज और फ्लाईदुबई ने अपनी उड़ानें स्थगित कर दी है।

एतिहाद ने की रियाद और दम्माम के लिए उड़ानें 19 नवंबर तक और फ्लाईदुबई ने दम्माम के लिए अपनी कई सेवाएं 10 नवंबर तक रद्द कर दी हैं, जबकि आभा और रियाद के लिए उड़ानें 17 नवंबर तक रोक दी गई हैं।

एतिहाद और फ्लाईदुबई जैसी एयरलाइंस ने रियाद, दम्माम और आभा के लिए अपनी उड़ानें हाल ही में हुए हूती हमलों के कारण रोकी हैं।

ये हमले रियाद में हवाई अड्डे के इन्फ्रास्ट्रक्चर और सऊदी तेल कंपनी अरामको से जुड़ी एक इमारत को निशाना बनाकर किए गए थे।