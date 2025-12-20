एपस्टीन फाइल्स: बिल क्लिंटन, माइकल जैक्सन और प्रिंस एंड्रयू समेत कई हस्तियों की आपत्तिजनक तस्वीरें जारीं

अमेरिका के न्याय विभाग ने यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़े लाखों दस्तावेज जारी कर दिए हैं। इनमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, पॉप गायक माइकल जैक्सन, हॉलीवुड अभिनेता क्रिस टकर, ब्रिटेन के राजकुमार एंड्रयू और संगीतकार मिग जैगर समेत कई हस्तियों की आपत्तिजनक तस्वीरें सामने आई हैं। कुछ तस्वीरों में क्लिंटन लड़कियों के साथ पूल में नहाते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद दुनियाभर में हलचल मच गई है।

बिल क्लिंटन महिलाओं के साथ पूल में नहाते दिखे क्लिंटन जारी हुए दस्तावेजों में सबसे ज्यादा चर्चा क्लिंटन की है। एक तस्वीर में क्लिंटन एपस्टीन के खिलाफ गवाही देने वाली शांटे डेविस के साथ दिख रहे हैं। एक तस्वीर में वे एक महिला की गोद में और दूसरी में 2 महिलाओं के साथ पूल में नहाते दिख रहे हैं। हालांकि, क्लिंटन ने एपस्टीन से संबंधित किसी भी गलत काम से इनकार किया है और कहा है कि उन्हें भयानक अपराधों के बारे में कुछ भी पता नहीं है।

माइकल जैक्सन माइकल जैक्सन की तस्वीरें भी सामने आईं मशहूर गायक माइकल जैक्सन की भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। एक में वे एपस्टीन के साथ नजर खड़े नजर पोज देते नजर आ रहे हैं। दूसरी में जैक्सन के साथ क्लिंटन और मशहूर अमेरिकी होस्ट ओप्रा विन्फ्रे भी दिखाई दे रही हैं। इस तस्वीर में एक महिला का चेहरा छिपाया गया है। हालांकि, ज्यादातर तस्वीरों में ये पता नहीं चल रहा है कि वे कब और कहां ली गई हैं।

डोनाल्ड ट्रंप दस्तावेजों में ट्रंप के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जारी हुए दस्तावेजों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। जबकि, ट्रंप और एपस्टीन करीबी दोस्त रहे हैं और ट्रंप अक्सर एपस्टीन के निजी आईलैंड का दौरा करते थे। इसे लेकर ट्रंप प्रशासन की आलोचना हो रही है। ट्रंप का कहना है कि एपस्टीन की गिरफ्तारी से पहले ही उनकी दोस्ती टूट गई थी। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एबिगेल जैक्सन ने कहा कि ट्रंप प्रशासन इतिहास में सबसे पारदर्शी प्रशासन है।

अदालत एपस्टीन ने ट्रंप को 14 साल की लड़की से मिलवाया था दस्तावेजों के अनुसार, एपस्टीन ने ट्रंप से एक 14 वर्षीय लड़की का परिचय कराया था। इस मुलाकात के दौरान एपस्टीन ने ट्रंप को कोहनी मारते हुए मजाकिया अंदाज में पूछा कि लड़की अच्छी है या नहीं? इसके जवाब में ट्रंप मुस्कुराए और सहमति में सिर हिलाया। दस्तावेज में कहा गया है कि इसके बाद ट्रंप और एपस्टीन दोनों हंसे और लड़की असहज हो गई। इस पीड़िता ने आरोप लगाया है कि एपस्टीन ने कई सालों तक उसका यौन शोषण किया।

आलोचना डेमोक्रेटिक नेताओं ने 'चुनिंदा' दस्तावेज जारी करने की आलोचना की डेमोक्रेटिक नेताओं ने दस्तावेजों में छांटा-बीनी और चुनिंदा जानकारी जारी करने पर सरकार की आलोचना की है। चक शूमर ने कहा, "केवल काले किए गए पन्नों का अंबार जारी करना पारदर्शिता की भावना और कानून का उल्लंघन है।" डेमोक्रेट प्रतिनिधि रो खन्ना ने कहा कि आज जारी किए गए दस्तावेज कानून के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा, "यह एक अधुरी जानकारी है, जिसमें बहुत सारे अंश संपादित किए गए हैं।"