यूरोप में शवदाह गृह की गर्मी का होगा इस्तेमाल, स्कूल रखे जाएंगे गर्म
लेखन गजेंद्र
यूरोप में शवदाह गृह से निकलने वाली गर्मी का इस्तेमाल होगा। स्कॉटलैंड के एबरडीन शहर के शवदाह गृह से निकलने वाली गर्मी का स्कूल को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
बताया जा रहा है कि यह ऊर्जा बर्बाद होने के बजाय, नए स्कूल के हीटिंग सिस्टम में भेजी जाएगी। यह यूरोप की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है, जिसके तहत बेकार जाने वाली गर्मी को किसी काम में लाया जाता है।
रेडडिच शवदाह गृह की गर्मी का इस्तेमाल करता है, फिनलैंड की भी योजना
इंग्लैंड का रेडडिच शहर 2013 से अपने स्थानीय स्विमिंग पूल को शवदाह गृह की गर्मी से गर्म कर रहा है। वहीं, फिनलैंड की योजना है कि वह 2028 तक शवदाह गृह से मिली ऊर्जा को अपने डिस्ट्रिक्ट हीटिंग में शामिल करेगा और इसमें सोलर पावर भी मिलाएगा।
ये प्रोजेक्ट भले ही छोटे लगें, लेकिन कार्बन उत्सर्जन कम करने और पर्यावरण के अनुकूल जीवन की ओर बढ़ने में हर कदम मददगार होता है।