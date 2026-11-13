यूरोप में शवदाह गृह की गर्मी का होगा इस्तेमाल, स्कूल रखे जाएंगे गर्म

यूरोप में शवदाह गृह से निकलने वाली गर्मी का इस्तेमाल होगा। स्कॉटलैंड के एबरडीन शहर के शवदाह गृह से निकलने वाली गर्मी का स्कूल को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

बताया जा रहा है कि यह ऊर्जा बर्बाद होने के बजाय, नए स्कूल के हीटिंग सिस्टम में भेजी जाएगी। यह यूरोप की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है, जिसके तहत बेकार जाने वाली गर्मी को किसी काम में लाया जाता है।