मस्क का चौंकाने वाला दावा, स्टारलिंक ने रूस को यूक्रेन युद्ध जीतने से रोका
अमेरिकी अरबपति एलन मस्क का कहना है कि स्पेसएक्स का स्टारलिंक यूक्रेन युद्ध में एक बड़ा बदलाव लाने वाला साबित हुआ है, अगर यह नहीं होता, तो रूस युद्ध जीत चुका होता।
एक इंटरव्यू में मस्क ने बताया कि रूसी हमलों से जब दूसरे नेटवर्क काम करना बंद कर चुके थे, तब यूक्रेन के लिए स्टारलिंक ही एकमात्र ऐसा सिस्टम था जिसे वे निष्क्रिय नहीं कर पाए।
मस्क ने यह बात भी बताई कि युद्ध से पहले ही स्टारलिंक का तैयार होना, जमीनी स्तर पर यूक्रेनी सेना के लिए बहुत बड़ा फर्क लेकर आया है।
स्टारलिंक नागरिकों के लिए, स्टार शील्ड सेना के लिए
मस्क ने साफ किया कि स्टारलिंक को नागरिक इस्तेमाल के लिए ही बनाया गया है। उन्होंने सुझाव दिया कि सैन्य अभियानों के लिए अमेरिका द्वारा चलाए जा रहे स्टार शील्ड (स्टार शील्ड) पर निर्भर रहना चाहिए।
हालांकि, स्पेसएक्स ने यूक्रेन का समर्थन किया है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्टारलिंक का इस्तेमाल लोगों को मारने वाले आक्रामक ड्रोन हमलों के लिए नहीं होना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि अगर यूक्रेनी सेना को इसका इस्तेमाल करना है, तो उन्हें स्टार शील्ड के लिए अमेरिकी सरकार के जरिए ही आगे बढ़ना चाहिए।