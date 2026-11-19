अमेरिकी अरबपति एलन मस्क का कहना है कि स्पेसएक्स का स्टारलिंक यूक्रेन युद्ध में एक बड़ा बदलाव लाने वाला साबित हुआ है, अगर यह नहीं होता, तो रूस युद्ध जीत चुका होता।

एक इंटरव्यू में मस्क ने बताया कि रूसी हमलों से जब दूसरे नेटवर्क काम करना बंद कर चुके थे, तब यूक्रेन के लिए स्टारलिंक ही एकमात्र ऐसा सिस्टम था जिसे वे निष्क्रिय नहीं कर पाए।

मस्क ने यह बात भी बताई कि युद्ध से पहले ही स्टारलिंक का तैयार होना, जमीनी स्तर पर यूक्रेनी सेना के लिए बहुत बड़ा फर्क लेकर आया है।