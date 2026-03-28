ईरान युद्ध को लेकर हुई ट्रंप और मोदी की बातचीत में शामिल हुए थे मस्क

ईरान युद्ध को लेकर हुई ट्रंप और मोदी की बातचीत में शामिल हुए थे मस्क- रिपोर्ट

लेखन गजेंद्र 10:14 am Mar 28, 202610:14 am

क्या है खबर?

ईरान युद्ध को लेकर इस हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई थी, जिसमें अरबपति उद्योगपति एलन मस्क भी शामिल थे। यह खुलासा अमेरिका के द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में किया है। हालांकि, मस्क कॉल पर क्यों थे और उन्होंने बात की थी या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। अमेरिकी सरकार में कोई आधिकारिक पद न रखने वाले मस्क का कॉल में शामिल होना एक असामान्य घटना बताई जा रही है।