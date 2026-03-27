फिल्म 'पेड्‌डी' का टीजर जारी, 'पेड्‌डी पहलवान' के रूप में दमदार लगे राम चरण

लेखन ज्योति सिंह 11:13 am Mar 27, 202611:13 am

क्या है खबर?

सुपरस्टार राम चरण 27 मार्च को 40 साल के हो चुके हैं। इस खास अवसर पर उन्होंने अपने चाहने वालों को तोहफा देते हुए फिल्म 'पेड्‌डी' का टीजर जारी कर दिया है। बुची बाबू सना द्वारा निर्देशित इस फिल्म में मेगा स्टार के साथ जाह्नवी कपूर मुख्य किरदार में नजर आएंगी। निर्माताओं द्वारा दिया गया यह तोहफा राम नवमी 2026 से भी मेल खाता है, जिसमें राम चरण को दमदार और प्रभावशाली रूप में पेश किया गया है।