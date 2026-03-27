सेंसेक्स 1,100 अंक टूटा

शेयर बाजार: सेंसेक्स 1,100 अंक टूटा, क्या है इस गिरावट की वजह?

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:53 am Mar 27, 202610:53 am

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में आज सुबह-सुबह बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स में 1,100 अंकों की बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1,100 अंक से ज्यादा गिरकर 74,200 के इंट्राडे लो पर आ गया, जबकि निफ्टी 50 300 टूटकर 22,978 के दिन के लो पर आ गया। इस गिरावट से निवेशकों को कुछ ही समय में करीब 6 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।