APEC में ट्रंप के साथ पहुंचे मस्क, टेस्ला-स्टारलिंक से दिखाई दुनिया को अपनी धाक
अमेरिकी अरबपति एलन मस्क हाल ही में चीन के शेनझेन शहर में हुए APEC शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिनिधिमंडल के साथ शामिल हुए, जबकि वे कोई राजनयिक नहीं हैं।
उनका इस बैठक में शामिल होना दिखाता है कि उनकी कंपनियां, जैसे टेस्ला और स्पेसएक्स, वैश्विक व्यापार जगत की बातचीत को कितना प्रभावित करती हैं, खासकर इलेक्ट्रिक कारों और सैटेलाइट तकनीक के क्षेत्र में।
ऐसा माना जा रहा है कि मस्क अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं में एक अहम खिलाड़ी बन गए हैं।
टेस्ला की 851,000 डिलीवरी, स्टारलिंक के 1 करोड़ ग्राहक
मस्क की भूमिका सिर्फ गाड़ियों तक ही नहीं है। वे टेस्ला की शंघाई स्थित बड़ी गीगाफैक्टरी चलाते हैं। साल 2025 में उनकी कंपनी ने करीब 851,000 गाड़ियां डिलीवर कीं, जो कंपनी की कुल वैश्विक डिलीवरी का 52 प्रतिशत थीं।
इसी वजह से चीन उनके बिजनेस के लिए बेहद अहम हो जाता है। इसके अलावा, 31 मार्च 2026 तक स्टारलिंक के 164 देशों, क्षेत्रों और अन्य बाजारों में लगभग एक करोड़ ग्राहक हैं।
स्टारलिंक के जरिए वे दुनिया के दूरदराज के इलाकों को जोड़ने में भी लगे हैं। यह सब उन्हें एक बड़ा खिलाड़ी बनाता है, जब दुनिया के नेता तकनीक, व्यापार और वैश्विक कनेक्टिविटी के भविष्य पर चर्चा करते हैं।