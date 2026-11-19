मस्क की भूमिका सिर्फ गाड़ियों तक ही नहीं है। वे टेस्ला की शंघाई स्थित बड़ी गीगाफैक्टरी चलाते हैं। साल 2025 में उनकी कंपनी ने करीब 851,000 गाड़ियां डिलीवर कीं, जो कंपनी की कुल वैश्विक डिलीवरी का 52 प्रतिशत थीं।

इसी वजह से चीन उनके बिजनेस के लिए बेहद अहम हो जाता है। इसके अलावा, 31 मार्च 2026 तक स्टारलिंक के 164 देशों, क्षेत्रों और अन्य बाजारों में लगभग एक करोड़ ग्राहक हैं।

स्टारलिंक के जरिए वे दुनिया के दूरदराज के इलाकों को जोड़ने में भी लगे हैं। यह सब उन्हें एक बड़ा खिलाड़ी बनाता है, जब दुनिया के नेता तकनीक, व्यापार और वैश्विक कनेक्टिविटी के भविष्य पर चर्चा करते हैं।