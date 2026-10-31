एलन मस्क ने अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के लिए दिया 4,250 करोड़ रुपये का दान

उनके दान का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 21.6 करोड़ डॉलर (लगभग 2,052 करोड़ रुपये), अमेरिका PAC को मिला है। यह संगठन 17 राज्यों में दर्जनों हाउस और सीनेट सीटों पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को अपना निशाना बना रहा है। टेक्सास सीनेट सीट के चुनाव में मस्क ने अमेरिका PAC के जरिए 3.3 करोड़ डॉलर (लगभग 314 करोड़ रुपये) से ज्यादा का निवेश किया। इस पैसे का उपयोग उनके विरोधी के खिलाफ 'अटैक एड्स' चलाने के लिए किया गया। हालांकि, मस्क ने एक बार कहा था कि वे बड़े राजनीतिक दान से दूरी बनाएंगे, लेकिन इस साल उनका प्रभाव वास्तव में और बढ़ गया है।