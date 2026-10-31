एलन मस्क ने अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के लिए दिया 4,250 करोड़ रुपये का दान

एलन मस्क ने अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के लिए दिया 4,250 करोड़ रुपये का दान
एलन मस्क ने अभी-अभी 2026 के अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के लिए 44.57 करोड़ डॉलर (लगभग 4,250 करोड़ रुपये) का भारी दान देकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दान के साथ वे आधुनिक अमेरिकी इतिहास में एक ही चुनावी चक्र में सबसे बड़े राजनीतिक दानदाता बन गए हैं। संघीय चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, उनके दान का बड़ा हिस्सा रिपब्लिकन समूहों के समर्थन में गया है। इसका मकसद उन्हें कांग्रेस (कांग्रेस) पर अपना नियंत्रण बनाए रखने में मदद करना है।
मस्क ने अमेरिका PAC को दिया 2,052 करोड़ रुपये का दान
उनके दान का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 21.6 करोड़ डॉलर (लगभग 2,052 करोड़ रुपये), अमेरिका PAC को मिला है। यह संगठन 17 राज्यों में दर्जनों हाउस और सीनेट सीटों पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को अपना निशाना बना रहा है। टेक्सास सीनेट सीट के चुनाव में मस्क ने अमेरिका PAC के जरिए 3.3 करोड़ डॉलर (लगभग 314 करोड़ रुपये) से ज्यादा का निवेश किया। इस पैसे का उपयोग उनके विरोधी के खिलाफ 'अटैक एड्स' चलाने के लिए किया गया। हालांकि, मस्क ने एक बार कहा था कि वे बड़े राजनीतिक दान से दूरी बनाएंगे, लेकिन इस साल उनका प्रभाव वास्तव में और बढ़ गया है।