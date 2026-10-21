एलन मस्क पर यूक्रेन में स्टारलिंक इंटरनेट धीमा करने का आरोप, अमेरिकी सीनेटर ने उठाए सवाल

अमेरिकी सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने एलन मस्क से जवाब मांगे हैं। दरअसल, खबरें सामने आई थीं कि उन्होंने यूक्रेन में स्पेस-X के स्टारलिंक इंटरनेट को धीमा कर दिया था। इस वजह से रूस के साथ चल रहे युद्ध के दौरान यूक्रेन के सैन्य ड्रोन पर बुरा असर पड़ा था।

उन्होंने CNN से बातचीत में अपनी चिंता जताई। वॉरेन ने कहा कि किसी एक व्यक्ति के पास अंतरराष्ट्रीय फैसलों पर इतना ज्यादा नियंत्रण होना ठीक नहीं है। उन्होंने पूछा है कि यह सब आखिर कैसे हुआ?