इजरायल में नेतन्याहू और आइजनकोट के बीच कांटे की टक्कर, जनमत सर्वेक्षण में दोनों बराबर
इजरायल में चुनाव अब बस एक दिन दूर हैं। ऐसे में गादी आइजनकोट और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच जनमत सर्वेक्षणों में कड़ा मुकाबला दिख रहा है। दोनों लगभग बराबरी पर हैं।
आइजनकोट राष्ट्रीय एकता पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने सुरक्षा में हुई चूकों की जांच कराने का भी वादा किया है, इसमें 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास के हमले की जांच भी शामिल है।
इसके अलावा, नेतन्याहू यह आरोप लगाते रहे हैं कि आइजनकोट ईरान के मुद्दे पर नरम हैं, लेकिन आइजनकोट ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।
नेतन्याहू सुरक्षा पर जोर दे रहे, आइजनकोट एकता की बात कर रहे
नेतन्याहू अपनी सख्त सुरक्षा नीति वाली छवि को भुना रहे हैं। वे ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ मिलकर किए गए अपने काम को भी जोर-शोर से बता रहे हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन भी मिला है।
दूसरी ओर, आइजनकोट समाज में एकजुटता लाने, अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने और वेस्ट बैंक के चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई करने का वादा कर रहे हैं।
दोनों ही उम्मीदवार सुरक्षा के मुद्दे पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन एकता के लिए उनके विचार अलग-अलग हैं। ऐसे में यह चुनाव काफी दिलचस्प और करीबी होने वाला है।