इजरायल में नेतन्याहू और आइजनकोट के बीच कांटे की टक्कर, जनमत सर्वेक्षण में दोनों बराबर

इजरायल में चुनाव अब बस एक दिन दूर हैं। ऐसे में गादी आइजनकोट और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच जनमत सर्वेक्षणों में कड़ा मुकाबला दिख रहा है। दोनों लगभग बराबरी पर हैं।

आइजनकोट राष्ट्रीय एकता पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने सुरक्षा में हुई चूकों की जांच कराने का भी वादा किया है, इसमें 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास के हमले की जांच भी शामिल है।

इसके अलावा, नेतन्याहू यह आरोप लगाते रहे हैं कि आइजनकोट ईरान के मुद्दे पर नरम हैं, लेकिन आइजनकोट ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।