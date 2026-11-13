इंडोनेशिया में आग से 30 लाख हेक्टेयर जंगल खाक, 4 लाख लोगों की सांसों पर संकट

अल नीनो के कारण इंडोनेशिया में बारिश का मौसम करीब एक महीने देरी से शुरू हुआ है, जिससे अब तक 4 लाख से ज्यादा लोगों को सांस संबंधी बीमारियां हो गई हैं।

यह धुआं सिंगापुर और मलेशिया तक भी पहुंच गया है, जिसके कारण जकार्ता में लोग सरकार से इस पर तुरंत और कड़े कदम उठाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि जंगलों की अंधाधुंध कटाई और दलदली जमीन को सुखाने की वजह से हालात और खराब हो रहे हैं।

उनका मानना है कि भविष्य में ऐसे जलवायु खतरों से निपटने के लिए अब गंभीर रोकथाम के उपाय करने का वक्त आ गया है।