इंडोनेशिया में आग से 30 लाख हेक्टेयर जंगल खाक, 4 लाख लोगों की सांसों पर संकट
इंडोनेशिया इस साल पिछले एक दशक की सबसे भीषण जंगल की आग से जूझ रहा है, जिसमें करीब 30 लाख हेक्टेयर जमीन जलकर राख हो गई है।
वैज्ञानिकों का कहना है कि एक तेज अल नीनो प्रभाव की वजह से बारिश में करीब आधी कमी आई है और तापमान बढ़ गया है, जिससे इन आग पर काबू पाना और भी मुश्किल हो गया है।
यह घना धुआं दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में फैल गया है, जिसका असर इंडोनेशिया की सीमाओं से बाहर भी लोगों की रोजमर्रा की ज़िंदगी पर पड़ रहा है।
इंडोनेशिया: 4 लाख लोगों को हुई सांस की बीमारी
अल नीनो के कारण इंडोनेशिया में बारिश का मौसम करीब एक महीने देरी से शुरू हुआ है, जिससे अब तक 4 लाख से ज्यादा लोगों को सांस संबंधी बीमारियां हो गई हैं।
यह धुआं सिंगापुर और मलेशिया तक भी पहुंच गया है, जिसके कारण जकार्ता में लोग सरकार से इस पर तुरंत और कड़े कदम उठाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि जंगलों की अंधाधुंध कटाई और दलदली जमीन को सुखाने की वजह से हालात और खराब हो रहे हैं।
उनका मानना है कि भविष्य में ऐसे जलवायु खतरों से निपटने के लिए अब गंभीर रोकथाम के उपाय करने का वक्त आ गया है।