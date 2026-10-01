इंडोनेशिया के कई इलाकों में भीषण आग से तबाही, बोर्नियाई ओरांगुटान पर बड़ा संकट

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सूखी हुई पीटभूमि की वजह से आग पर काबू पाना और भी मुश्किल हो गया है। इससे जंगल तेज़ी से जल रहे हैं और कई जानवर बेघर हो गए हैं।

हाल ही में बचाव दल ने आग की लपटों से एक ओरांगुटान मां और उसके बच्चे की जान बचाई। 'यियारी' की सह-संस्थापक और CEO करमेले ल्लानो सैंचेज ने कहा, "मुझे लगता है कि इस आग में जलकर मरने वाले जंगली जानवरों की संख्या बहुत बड़ी है।" सैंचेज पेशे से पशु चिकित्सक भी हैं।

पर्यावरण संरक्षण समूहों का कहना है कि इन जानवरों के प्राकृतिक आवासों को फिर से ठीक करने और बचाए गए वन्यजीवों को जीवन का एक असली मौका देने के लिए तुरंत अंतरराष्ट्रीय मदद की जरूरत है।

आग लगने के कारण अल नीनो और पाम ऑयल की खेती लिए जमीन साफ करने को बताया जा रहा है।